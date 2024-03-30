Глава Нацсобрания Франции: мы можем отправить войска на Украину

Председатель Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Яэль Брон-Пиве во время поездки в Одессу заявила, что Париж может отправить войска на Украину. Об этом пишет RT.

В ходе визита парламентарий провела переговоры с рядом высокопоставленных украинских чиновников. В частности, она встретилась с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, командующим Военно-морскими силами ВС Украины Алексеем Неижпапой*(включен в список террористов и экстремистов).

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Стороны обсудили меры по обеспечению безопасности неба над Одессой, а также вопросы военной поддержки и обучения украинских военных во Франции.

Брон-Пиве напомнила, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает отправку регулярных частей в Одессу.

«В своем заявлении президент сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до самой победы, ничего не исключено, все остается возможным», — подчеркнула глава Нацсобрания.

Брон-Пиве констатировала, что не считает нужным интерпретировать слова президента: его позиция и без этого достаточно ясна.