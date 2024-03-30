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"Аль-Кахира аль-Ихбария": переговоры по перемирию в Газе возобновятся 31 марта

Непрямые переговоры между палестинским движением ХАМАС и Израилем о начале перемирия в секторе Газа возобновятся в Каире в воскресенье, 31 марта. Об этом сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на источник в египетских силовых структурах.

Названа дата возобновления переговоров по урегулированию конфликта в Газе
© Газета.ру

По данным вещателя, Египет и Катар, выступающие в роли посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС, делают все возможное для достижения консенсуса в переговорном процессе.

Официально власти Египта информацию о возобновлении консультаций пока не комментировали.

21 марта главы стран Европейского союза согласовали призыв к перемирию в секторе Газа впервые с начала боевых действий.

В начале марта представители Египта, Катара и США предложили ввести режим прекращения огня в секторе Газа с целью освобождения пожилых заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС с 7 октября прошлого года.

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