Названа дата возобновления переговоров по урегулированию конфликта в Газе

Непрямые переговоры между палестинским движением ХАМАС и Израилем о начале перемирия в секторе Газа возобновятся в Каире в воскресенье, 31 марта. Об этом сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на источник в египетских силовых структурах.

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По данным вещателя, Египет и Катар, выступающие в роли посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС, делают все возможное для достижения консенсуса в переговорном процессе.

Официально власти Египта информацию о возобновлении консультаций пока не комментировали.

21 марта главы стран Европейского союза согласовали призыв к перемирию в секторе Газа впервые с начала боевых действий.

В начале марта представители Египта, Катара и США предложили ввести режим прекращения огня в секторе Газа с целью освобождения пожилых заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС с 7 октября прошлого года.