Сербия подняла в небо два МиГ-29 из-за обнаружения неизвестного самолета

Вооруженные силы Сербии утром 30 марта подняли в воздух два дежурных истребителя МиГ-29 из-за обнаружения в воздушном пространстве страны неизвестного самолета. Об этом пишет пресс-служба Минобороны республики на сайте ведомства.

В пресс-службе пояснили, что силы ПВО в 10:39 (12:39 мск) обнаружили неизвестный самолет над городом Валево. Объект находился на высоте 5500 м.

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«По приказу президента республики, главнокомандующего ВС Сербии Александра Вучича на дежурство была поднята пара истребителей МиГ-29, а дежурные ракетные подразделения ПВД и РЛС продолжили следить за воздушным пространством», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны заметили, что через некоторое время цель была потеряна, истребители продолжили полет, прочесали зону «с целью подтверждения ситуации», а затем вернулись на аэродром базирования.

Остальные силы продолжили наблюдение за воздушным пространством республики, резюмировали в ведомстве.