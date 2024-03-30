Минобороны сообщило о 57 групповых ударах за неделю

Министерство обороны России сообщило, что с 23 по 30 марта Вооруженными Силами РФ был нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины и инфраструктуре.

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Отмечается, что удары также наносили гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотниками.

По данным Минобороны РФ поражены предприятия ВПК, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики.

До этого сообщалось, что российские войска при помощи беспилотника "Герань" нанесли удар по железнодорожному составу с оружием и снарядами, предназначенными для Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Также в Минобороны сообщали, что в ночь на 28 марта Российская армия нанесла мощный групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по энергетическим объектам Украины и силам противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.