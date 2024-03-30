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Шойгу призвал сотрудников алтайского завода «пахать в три смены»

Глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа и наказал сотрудникам оборонно-промышленного предприятия в Алтайском крае кратно нарастить работоспособность. Его слова передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Шойгу призвал сотрудников алтайского завода «пахать в три смены»
© РИА Новости
"Вы должны пахать в три смены", - высказался министр.

По оценке Шойгу, правительство страны выделило колоссальные средства на налаживание и расширение производственных мощностей.

"У вас на такое количество станков, тут их больше 30 стоит, три наладчика", - недоумевает глава ведомства.

До этого Шойгу по итогам проверки предприятий в Алтайском крае заявил, что предприятия ОПК в регионе ведут работу по техническому перевооружению производства по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасов. Кроме того, Шойгу потребовал ускорить строительство объектов ВПК в регионе.

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