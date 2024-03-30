Спецоперация на Украине 30 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 марта 2024 года.

В Чугуевском районе Харьковской области уничтожена система ПВО ВСУ

ВС РФ ликвидировали систему противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины в Чугуевском районе Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Как говорится в публикации, система была уничтожена ударом, нанесенным примерно в 15:07 по посёлку в Чугуевском районе. Подробности пока неизвестны.

Главком ВСУ рассказал о формировании резервов для наступления

Ситуация на фронте для украинской стороны остается тяжелой, однако Киеву все же удалось «выровнять ситуацию по артиллерии» на определенных участках фронта. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, передает РБК.

«Наша цель — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — пояснил он.

Сырский также утверждает, что украинские военные научились брать «не количеством боеприпасов, а мастерством применения оружия».

МО РФ сообщило об отражении восьми контратак ВСУ на авдеевском направлении

Восемь атак Вооруженных сил Украины отразили российские военные за минувшие сутки на авдеевском направлении. Потери противника составили более 305 военнослужащих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, силы противника были поражены в районах населенных пунктов Первомайское, Новгородское, Тоненькое и Бердычи ДНР. Помимо живой силы украинская сторона потеряла 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.