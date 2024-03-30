Мобилизация: последние новости на сегодня 30 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 марта 2024, в материале «Рамблера».

Стенякина готовит законопроект о квотировании рабочих мест для участников СВО

Законопроект о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции собирается инициировать член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на ее социальные сети.

«В ближайшее время законопроект будет подготовлен, направлен в рабочую группу по вопросам СВО и на отзыв Правительства», — написала она.

Стенякина считает, что ее инициатива поможет реализовать проект «Время героев», направленный на подготовку компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти.

Курские правозащитники помогают готовить новые меры поддержки бойцов СВО

Члены Общественной палаты РФ от Курской области участвуют в разработке дополнительных социальных гарантий для участников СВО и их семей. Об этом пишет «Курская правда».

Правозащитник Александр Терновцов отметил, что в области ещё с 2019 года реализуется программа поддержки заемщиков, пострадавших в ЧС. В 2022 года в эту программу вошли клиенты, проживающие или эвакуированные в приграничных территориях, а также пострадавшие при СВО.

Еще одной значимой мерой поддержки считают упрощенный доступ к имуществу бойцов спецоперации для родных и членов их семей. Также предлагается скорректировать законодательство по вопросам выплат компенсаций членам семьи участников СВО.

В Пензе услуги соцтакси предложили распространить на участников СВО

Услуги социального такси нужно распространить на участников специальной военной операции. Такое мнение выразил депутат Алексей Иванов, пишет Penzainform.

«Социальное такси у нас в принципе обслуживает только людей с определенной группой инвалидности, но в свете проведения специальной военной операции, буду честным, количество таких людей у нас будет прибавляться», — считает он.

https://www.pnp.ru/politics/stenyakina-gotovit-zakonoproekt-o-kvotirovanii-rabochikh-mest-dlya-uchastnikov-svo.html

https://kpravda.ru/2024/03/29/kurskie-pravozashhitniki-pomogayut-gotovit-novye-mery-podderzhki-bojczov-svo/

https://www.penzainform.ru/news/social/2024/03/29/v_penze_uslugi_sotctaksi_predlozhili_rasprostranit_na_uchastnikov_svo.html