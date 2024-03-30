В России создали систему защиты операторов дронов

В России создали обманную систему защиты операторов FPV-дронов «Лодырь», сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного изделия «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, «Лодырь» — это ложный оператор дрона, который формирует в радиоэфире полноценную картинку применения FPV-устройства.

«Там есть фальшивый пульт управления, модуль радиоканала передачи видео и инструмент дистанционного отключения, чтобы "Лодырь" работал не всё время, а только тогда, когда он нам нужен», — сообщил Кузякин.

Ранее 30 марта стало известно, что российский FPV-дрон уничтожил танк Leopard на донецком направлении. Как рассказал командир взвода БПЛА подразделения Южной группировки российских войск с позывным Батайск, западная техника не отличается от любой другой.