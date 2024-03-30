Сырский объявил о напряжённой обстановке для ВСУ по ряду направлений фронта

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на фронте сложная и требует от украинских военных «максимального напряжения сил». По его словам, ВС РФ «продолжают наращивать усилия» и имеют численное преимущество не только в личном составе, но и по выпущенным боеприпасам. Как сказал Сырский, российская сторона значительно нарастила активность авиации, а также применяет управляемые авиабомбы, которые разрушают позиции ВСУ. По мнению экспертов, ВС РФ уверенно себя чувствуют в зоне СВО и регулярно одерживают победы по целому ряду направлений фронта.

Обстановка на фронте сложная для ВСУ и требует от украинских военных значительных усилий, заявил главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский в интервью агентству Укринформ.

«Ситуация на фронте действительно сложная... Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил... Следует признать, что текущая обстановка на определённых направлениях остаётся напряжённой», — признал Сырский.

По его словам, ВС РФ «продолжают наращивать усилия и имеют численное преимущество в личном составе».

«Опыт прошедших месяцев и недель свидетельствует, что враг значительно нарастил активность авиации, применяет КАБы — управляемые авиабомбы, которые разрушают наши позиции. Кроме этого, враг ведёт плотный артиллерийский и миномётный огонь. Ещё несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1», — сообщил Сырский.

Он также заявил, что российские военные продолжают наступательные действия «на широком фронте», намереваясь выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также потеснить ВСУ на левом берегу Днепра в Запорожской области.

Как подчеркнул Сырский, с учётом того, что ВС РФ перешли «к тактике массированных воздушных ударов», киевский режим надеется получить от партнёров «большее количество средств ПВО и главное — ракет к ним».

«Мы были бы ещё больше благодарны, если бы эта помощь поступала быстрее и в достаточном количестве. Следует признать, что мы не смогли достичь большего успеха во время харьковского наступления, потому что нам не хватило ресурсов. Отсутствие ресурсов и необходимого количества боеприпасов позволило россиянам глубоко закопаться в землю на юге Украины, в Запорожской области, и штурм этих позиций без эффективной поддержки с воздуха стоил нам людских потерь и потерь техники», — признал Сырский.

По его мнению, ВСУ удалось бы, к примеру, сохранить Авдеевку, если бы у Киева было достаточное количество «средств ПВО и артиллерийских снарядов», но ВСУ вывели свои силы из Авдеевки, поскольку ВС РФ имели «существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений».

«Из-за постоянных бомбардировок управляемыми бомбами целостность нашей обороны была нарушена, что дало возможность противнику постепенно продвигаться вперёд. Также негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии. Это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу», — попытался оправдаться перед журналистами Сырский.

По этой причине, как сказал генерал, теперь «переход к стратегической обороне является логичным решением» для ВСУ.

В свою очередь, Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS 28 марта признал, что ВС Украины не готовы к обороне в случае крупного российского наступления — у украинских войск почти не осталось артиллерии. Как отмечают журналисты CBS, в изнурительной артиллерийской войне на истощение «перевес на стороне России», причём не только за счёт большей огневой мощи, «но и за счёт большей дальности поражения».

«В Бахмуте, Авдеевке, Лисичанске, Соледаре и в других местах было очень трудно сражаться с противником, чья артиллерия способна бить на расстояние 20 с лишним километров, в то время как наша — менее 20», — посетовал Зеленский.

По его словам, ВСУ больше всего необходимы артиллерийские орудия и американские системы противоракетной обороны Patriot.

Напомним, ранее, 25 марта, в интервью Politico глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в довольно резкой форме обратился к Западу с требованием предоставить Киеву «чёртовы Patriot». По его словам, ВСУ теряют позиции из-за массового применения российской авиацией управляемых авиабомб.

В свою очередь, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского Радио NV заявил о том, что украинская армия стагнирует на передовой.

«Проигравший года»

О тяжёлой ситуации, сложившейся для ВСУ на фронте, говорят и западные СМИ. Так, 12 марта немецкий портал Focus опубликовал материал под заголовком «Всё больше признаков скорой победы Путина», в котором утверждает, что западные страны считают конфликт на Украине уже проигранным и теперь готовятся к переговорам и заключению сделок с Россией. Кроме того, по мнению журналистов Focus, есть все признаки того, что президент России Владимир Путин «станет восходящей звездой 2024 года», а Зеленский окажется «проигравшим года». В частности, речь идёт о том, что за время конфликта Украина превратилась в истощённую страну, а все попытки Запада изолировать Россию от мирового сообщества провалились.

В свою очередь, директор ЦРУ Уильям Бёрнс, выступая на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США заявил, что, если Соединённые Штаты не возобновят крупномасштабные поставки вооружений и техники на Украину, в 2024 году ВСУ могут потерять ещё больше территорий. Кроме того, глава ЦРУ считает, что без дополнительной помощи Вашингтона, которую всё ещё не могут утвердить в конгрессе, киевский режим уже через год будет вынужден пойти на условия России и приступит к переговорам.

Европейские военные аналитики также не склонны к оптимизму. 27 марта главный редактор французского журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди констатировал, что действия ВС России в зоне СВО вынуждают командование ВСУ делать выбор между потерей солдат в обороне или потерей территорий в отступлении. По его мнению, Россия умело использует слабости ВСУ для развития успеха в наступлении и захвате всё новых и новых позиций. Как подчеркнул Пеллистранди, российская сторона «в конечном итоге не даёт украинцам восстановить оборону».

«Раскрутить западные страны»

В беседе с RT военный эксперт Александр Широкорад отметил, что ВС РФ действительно «чувствуют себя уверенно в зоне СВО».

«Российские войска регулярно одерживают победы по целому ряду направлений фронта, продвигаясь вперёд. Не исключён вариант и прорыва позиций ВСУ, чего больше всего боится киевский режим, ожидая, что вследствие этого фронт просто рухнет. В настоящий момент российские военные занимают выгодное стратегическое положение и на Донбасе, и в районе Каховки. Вполне вероятно, что в скором времени, когда почва подсохнет, а деревья покроются густой листвой, за которой могут укрыться наши войска, будет отдан приказ о наступлении. Российские бойцы — профессионалы своего дела и смогут эффективно всё организовать», — уверен аналитик.

В то же время крайне невыгодное положение ВСУ связано в первую очередь с отсутствием новых масштабных поставок оружия и военной техники с Запада, полагает Широкорад.

«Дело в том, что военная промышленность ВСУ практически не работает. Если раньше что-то и организовывалось, то теперь под ударами российских ракет и беспилотников ВПК Украины фактически раздавлен. И действительно особенно плохо у ВСУ обстоят дела с боеприпасами и артиллерией. Эти два года украинские военные вели бои преимущественно за счёт поставок Запада, который теперь не так активно помогает киевскому режиму: всё советское вооружение в странах бывшего Варшавского договора выметено, поставлять нечего. Своих запасов у стран Запада мало — особо ничего не поставишь, поскольку в таком случае национальные армии останутся без боеприпасов и артиллерийских орудий», — заметил Широкорад.

В такой ситуации вполне закономерно, по словам эксперта, что как из Киева, так и со стороны Запада звучат заявления о патовой ситуации для ВСУ, а Украина, в свою очередь, «пытается раскрутить западные страны на наращивание военной помощи, добиться поставок новых ПВО Patriot и других вооружений».

Схожего мнения придерживается и кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его словам, как и многие другие украинские спикеры, генерал Сырский «бьёт тревогу».

«Его сигнал прежде всего адресован американским конгрессменам, до сих пор так и не одобрившим выделение военной и финансовой помощи Киеву. О проблемах Украины с боеприпасами и ракетами к системам ПВО знают все. И информационная кампания по выбиванию военной помощи из Вашингтона выходит на свой пик, поскольку в начале апреля палата представителей США должна возобновить свою работу после двухнедельного перерыва», — напомнил эксперт в разговоре с RT.

При этом украинское командование опасается, что на фоне снарядного голода ВСУ российская армия сможет организовать прорыв сразу на нескольких участках фронта, заметил аналитик.

«Это может привести к дезорганизации украинских оборонительных порядков и утрате ряда крупных населённых пунктов, включая Харьков. Но ахиллесовой пятой Украины на данный момент является её энергетическая инфраструктура, которую не удаётся прикрыть средствами противоракетной обороны», — добавил эксперт.

В то же время Москве удалось завладеть стратегической инициативой. «Кроме того, российская система добровольного набора военнослужащих-контрактников действует весьма эффективно, тогда как Киев вынужден силой тащить неподготовленных мужчин на фронт», — отметил Фельдман.