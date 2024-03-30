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Эксперт заявил, что США хотят с помощью F-35 вскрыть российскую систему ПВО в Арктике

США формируют разветвленную сеть авиабаз в Финляндии и рассчитывают с помощью истребителей F-35 вскрыть российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Арктике. Об этом заявил в эксклюзивной колонке для ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Институт Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.

Эксперт: США хотят вскрыть российскую систему ПВО в Арктике
© РИА Новости
"Безусловно, одним из ключевых угрозообразующих факторов является вхождение Финляндии в НАТО с учетом прироста сухопутной границы и активного возведения в последние годы военной инфраструктуры. Переговоры Финляндии и США по вопросам двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) привели к тому, что в Финляндии формируется разветвленная сеть авиабаз. По имеющейся информации, в городской черте пригорода Хельсинки Куопио Пентагон планирует разместить базу ВВС, где, вероятно, будет развернута часть из планируемых к поставке 64 единиц малозаметного истребителя пятого поколения F-35", - говорит эксперт.

Он уточнил, что аэродром равноудален от Петрозаводска и Санкт-Петербурга на 360 км, что делает его универсальным с точки зрения потенциального применения F-35 на всем северо-западном регионе РФ, "формируя угрозы Ленинградскому военному округу и объектам Ленинградской военно-морской базы". "Одновременно в Лапландии, в пригороде Рованиеми (200 километров до границы с Российской Федерацией) адаптируется аэродром под размещение F-35 с целью проецирования угроз на объекты Северного флота в Мурманске. В марте 2024 года F-35 получили сертификат в качестве официального носителя тактического ядерного оружия - термоядерных бомб B61 12-го поколения", - дополнил Степанов.

Эксперт считает, что необходимо осознавать, что "судьба европейских стран - реципиентов американского ядерного оружия (ЯО) для Вашингтона не представляет ключевого значения". "В данном случае они выступают в качестве пешек, жертва которыми является лишь тактическим ходом на пути необъявленной тотальной войны с Россией и всем русским. Прокси-война требует прокси-жертв", - отметил он.

Степанов считает, что американцы будут делать ставку на военно-воздушный компонент. "[США] предполагают, что в совокупности с высокоточным оружием, с тактическим ядерным оружием, носителем которого является как раз F-35, они смогут нанести массированные удары по основным объектам военной инфраструктуры, промышленности, вскрыть российскую систему ПВО", - добавил эксперт.

При этом, говорит Степанов, США проигрывают по системам гиперзвукового вооружения, в том числе морского базирования. У России крейсеры Северного флота располагают соответствующим вооружением. Речь, конечно, о "Цирконе", напомнил он. "И это является пока для американцев непреодолимой силой с точки зрения возможности перехвата, но они разрабатывают систему для противодействия", - заключил Степанов.

Ленинградский и Московский военные округа

Президент РФ Владимир Путин 26 февраля подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. Министр обороны России Сергей Шойгу 5 марта заявил, что округа воссозданы из-за угроз, связанных с расширением НАТО на восток и созданием новой военной инфраструктуры альянса вблизи границ РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия развернет дополнительные вооружения в связи с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО.

Швеция и Финляндия подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года. Вступление Финляндии в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года. Швеция завершила процесс вступления в НАТО 7 марта.

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