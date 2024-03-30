Эксперт: США хотят вскрыть российскую систему ПВО в Арктике

США формируют разветвленную сеть авиабаз в Финляндии и рассчитывают с помощью истребителей F-35 вскрыть российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Арктике. Об этом заявил в эксклюзивной колонке для ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Институт Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.

"Безусловно, одним из ключевых угрозообразующих факторов является вхождение Финляндии в НАТО с учетом прироста сухопутной границы и активного возведения в последние годы военной инфраструктуры. Переговоры Финляндии и США по вопросам двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) привели к тому, что в Финляндии формируется разветвленная сеть авиабаз. По имеющейся информации, в городской черте пригорода Хельсинки Куопио Пентагон планирует разместить базу ВВС, где, вероятно, будет развернута часть из планируемых к поставке 64 единиц малозаметного истребителя пятого поколения F-35", - говорит эксперт.

Он уточнил, что аэродром равноудален от Петрозаводска и Санкт-Петербурга на 360 км, что делает его универсальным с точки зрения потенциального применения F-35 на всем северо-западном регионе РФ, "формируя угрозы Ленинградскому военному округу и объектам Ленинградской военно-морской базы". "Одновременно в Лапландии, в пригороде Рованиеми (200 километров до границы с Российской Федерацией) адаптируется аэродром под размещение F-35 с целью проецирования угроз на объекты Северного флота в Мурманске. В марте 2024 года F-35 получили сертификат в качестве официального носителя тактического ядерного оружия - термоядерных бомб B61 12-го поколения", - дополнил Степанов.

Эксперт считает, что необходимо осознавать, что "судьба европейских стран - реципиентов американского ядерного оружия (ЯО) для Вашингтона не представляет ключевого значения". "В данном случае они выступают в качестве пешек, жертва которыми является лишь тактическим ходом на пути необъявленной тотальной войны с Россией и всем русским. Прокси-война требует прокси-жертв", - отметил он.

Степанов считает, что американцы будут делать ставку на военно-воздушный компонент. "[США] предполагают, что в совокупности с высокоточным оружием, с тактическим ядерным оружием, носителем которого является как раз F-35, они смогут нанести массированные удары по основным объектам военной инфраструктуры, промышленности, вскрыть российскую систему ПВО", - добавил эксперт.

При этом, говорит Степанов, США проигрывают по системам гиперзвукового вооружения, в том числе морского базирования. У России крейсеры Северного флота располагают соответствующим вооружением. Речь, конечно, о "Цирконе", напомнил он. "И это является пока для американцев непреодолимой силой с точки зрения возможности перехвата, но они разрабатывают систему для противодействия", - заключил Степанов.

Ленинградский и Московский военные округа

Президент РФ Владимир Путин 26 февраля подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. Министр обороны России Сергей Шойгу 5 марта заявил, что округа воссозданы из-за угроз, связанных с расширением НАТО на восток и созданием новой военной инфраструктуры альянса вблизи границ РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия развернет дополнительные вооружения в связи с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО.

Швеция и Финляндия подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года. Вступление Финляндии в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года. Швеция завершила процесс вступления в НАТО 7 марта.