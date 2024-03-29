Киев признал недовольство США ударами ВСУ по энергоинфраструктуре России

Соединенные Штаты недовольны ударами Киева по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса РФ. Это признал президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post.

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По его словам, реакция Вашингтона на такие действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) «не была позитивной». При этом украинский лидер подчеркнул, что при таких атаках по российской энергетической инфраструктуре Украина использовала собственные беспилотники.

«Никто не может нам сказать, что мы не можем», — заявил он.

22 марта украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев продолжит наносить удары по НПЗ России. По ее словам, Украина рассматривает их в качестве законной цели.

В свою очередь, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщил, что Вашингтон осуждает удары Украины по объектам российской энергоинфраструктуры.