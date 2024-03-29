МО РФ сообщило об уничтожении места базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

"Ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районе горного хребта Джебель-эс-Сатих провинции Хомс", - сказал Попов в рамках брифинга.

По его словам, беспилотники проамериканской антитеррористической коалиции в Сирии за последние сутки семь раз нарушили протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года.

Кроме того, в идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ). В провинциях Латакия и Идлиб один военнослужащий ВС Сирии погиб в результате снайперского огня со стороны террористов, еще один был ранен в результате сброса самодельного взрывного устройства с запущенного террористами беспилотника.