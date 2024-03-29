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Израиль возобновит переговоры с ХАМАС

Израиль согласился на новый раунд переговоров с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников в Газе. Сообщение Биньямина Нетаньяху.

Израиль возобновит переговоры с ХАМАС
© Lenta.ru

Нетаньяху одобрил следующий раунд переговоров по освобождению заложников. Премьер провел обсуждение с руководством «Моссад» и Агентства безопасности Израиля по вопросу удерживаемых израильских граждан. Политик одобрил отправку делегации в Каир и Доху для возобновления переговоров.

26 марта канцелярия Нетаньяху заявила об отказе ХАМАС от компромисса на переговорах. Также руководство движения вновь потребовало немедленного вывода израильских войск из Газы.

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