Бельгия выделила €100 млн на обслуживание самолетов F-16 для Киева

Правительство Бельгии выделило €100 млн на обслуживание самолетов F-16, которые королевство намерено поставить Киеву в составе коалиции под руководством Дании.

Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

"Совет министров утвердил 25-й пакет военной помощи [Бельгии] Украине: €100 млн, которые будут направлены на обслуживание и поддержку самолетов F-16 в рамках международной коалиции", - написала она в X (ранее Twitter).

Министр не уточнила, будут ли эти деньги переданы Киеву или направлены бельгийским субподрядчикам, которые возьмут на себя обслуживание самолетов.

В рамках датской коалиции Бельгия намерена предоставить Киеву два самолета F-16. В настоящее время бельгийские летчики участвуют в подготовке украинских пилотов в тренировочном центре в Дании.