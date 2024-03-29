Главком ВСУ рассказал о формировании резервов для наступления

Александр Сырский заявил, что поставил такую задачу из-за сложной ситуации на передовой. При этом он отметил, что на определённых участках украинской армии удалось «выровнять ситуацию по артиллерии».

«Наша цель — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери», — рассказал он.

Главком ВСУ рассказал, что после его назначения на должность был запущен процесс ротации войсковых частей, чтобы обеспечить отдых военнослужащих и восстановить боеспособность техники.

На вопрос о том, потребуется ли для этого мобилизация 500 тыс. человек, он ответил, что после анализа внутренних ресурсов и уточнения боевого состава «цифра была существенно уменьшена». По его словам, планируется обеспечить ротацию за счёт не только мобилизованных, но и добровольцев.