Армия Израиля заявила о ликвидации одного из командиров «Хезболлы»

В результате авиаудара в Ливане был ликвидирован заместитель командующего ракетными войсками шиитского движения «Хезболлах» Али Абед Аль-Хасан Наим, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает РИА Новости. Отмечается, что он отвечал за проведение и планирование нападений на израильское гражданское население.

Ранее сегодня (в пятницу) ВВС нанесли удар в районе Эль Базурие в Ливане и ликвидировали Али Абед Аль-Хасан Наима, заместителя командующего ракетным подразделением «Хезболлах». Али считался важным источником знаний в террористической организации и лидером в ракетной сфере, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его решения об операции ЦАХАЛ в секторе Газа одобряет большинство жителей страны. Так он ответил на критику со стороны президента США Джо Байдена. Тот утверждал, что Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит Израилю, чем помогает ему. Он объяснил, что министр настраивает весь мир против Тель-Авива.

Ранее израильский министр по делам женщин Мэй Голан заявила, что гордится руинами Газы. Об этом она сказала в ходе слушаний в кнессете, где обсуждалась возможность исключения депутата Офера Кассифа, выступившего в поддержку пострадавших палестинцев. В то же время пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер во время пресс-конференции не стал комментировать высказывания Голан, переведя внимание на другого спикера.