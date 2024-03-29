В США выразили беспокойство темпами модернизации ядерного оружия

Американской армии необходимо обновить свой ядерный арсенал, чтобы быть готовой к возможному противодействию России и Китаю. Об этом сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на экспертов. Газета.Ru

Если США хотят конкурировать со своими «противниками», им «нужно было принять действительно важные решения еще вчера», чего они не сделали, считает старший научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований (CIS) Хизер Уильямс. По ее мнению, «следующие пять лет или даже меньше станут действительно решающими» в вопросе формирования адекватного современным условиям ядерного арсенала у США. Деловая газета "Взгляд"

Журнал указывает, что в ближайшие 10 лет США проведут капитальное обновление ракет и шахт для их запуска, которые, по словам американских военных, «обеспечат боеспособность до 2075 года». При этом, по словам Уильямс, у США «нет четкой стратегии» как действовать, например, в отношении Китая, который якобы намерен создать к 2035 году ядерную триаду, соответствующую арсеналу США и России. «Геополитическая обстановка последних нескольких лет резко увеличила важность ядерного сдерживания для США», - пояснил старший политолог аналитического центра корпорации RAND (ее деятельность признана нежелательной на территории РФ) Карл Мюллер. ТАСС