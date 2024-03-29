В США тестируют гиперзвуковое оружие дальнего действия

Испытания дальнобойного гиперзвукового оружия (LRHW) проводят ВМС США. Об этом сообщило издание Defense News, ссылаясь на данные директора управления ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) генерал-лейтенанта американской армии Роберта Раша.

По словам военного, указанные испытания проводятся на испытательном стенде, на котором отсутствуют наземное вспомогательное оборудование, в том числе пусковая установка и контейнер. Целью тестирования, продолжил Раша, является определение заявленных характеристик вооружения, а также проверка работоспособности ракеты.

"ВМС США продвигаются в своих испытаниях, которые представляют не запуск наземного вспомогательного оборудования, а всего лишь стартовый запуск", - приводит издание заявление генерал-лейтенанта.

Одновременно с этим, по словам директора управления ускоренного развития и критических технологий, армия США наблюдает за тем, чтобы наземное вспомогательное оборудование для данного гиперзвукового оружия дальнего действия работало правильно.

Собеседник Defense News также анонсировал очередные испытания указанного гиперзвукового вооружения, которые запланированы на лето текущего года.

Ранее сообщалось, что США провели очередное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW. Ракета была запущена с бомбардировщика В-52Н Stratofortress, базирующегося на базе Андерсен на острове Гуам. Однако нет никаких данных о пораженной цели. В ВВС заявили лишь, что благодаря этим испытаниям "получили ценную информацию о возможностях" гиперзвукового оружия производства Lockheed Martin.

Стоит отметить, что по официальным данным, в настоящее время гиперзвуковое оружие есть только у двух стран - России и Китая. Однако, периодически в СМИ циркулирует информация о якобы появлении данного типа вооружения у шиитского движения "Ансар Аллах".