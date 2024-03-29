Нидерланды намерены разместить в Литве ЗРК Patriot

Нидерланды намерены временно разместить в Литве зенитный ракетный комплекс (ЗКР) Patriot. Об этом сообщило сегодня литовское Министерство национальной обороны.

По данным ведомства, ЗРК Patriot будут размещены в Литве уже этим летом.

«Воинская часть Нидерландов будет проходить обучение в Литве вместе с подразделениями литовской армии», - отметили в пресс-службе ведомства.

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Касчюнас выразил благодарность Нидерландам «за постоянный вклад в безопасность Балтийского региона и Литвы в частности».

«Учения такого типа способствуют реализации ротационной модели ПВО НАТО, одобренной на Вильнюсском саммите», - заметил он.

В Литве рассчитывают, что в ходе учений с голландцами будет «отработано умение передвигать системы и подразделения ПВО в предельно сжатые сроки и плавно интегрировать их для выполнения боевых задач».

Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что Литва и Польша готовят двусторонний план обороны Сувалкского коридора, протянувшегося почти на сто километров вдоль литовско-польской границы, между Белоруссией на востоке и Калининградом на западе, «с первой секунды». По словам Ландсбергиса, северную часть коридора, который он назвал «злополучным» из-за большой уязвимости, могла бы защищать Литва, а южную - Польша.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что Сувалкский коридор, оборону которого пытается организовать Литва, «никому не интересен».