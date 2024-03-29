В Китае назвали способное изменить ход СВО российское оружие

Китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн заявил газете Global Times, что использование российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

По его словам, эти боеприпасы отличаются точностью, дальнобойностью и невысокой стоимостью, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что УМПК позволяют использовать вне зоны действия ПВО ВСУ бомбу ФАБ-3000, ранее сбрасываемую только над целью, что подвергало самолеты риску. Это может дать ВКС России преимущество в конфликте, считает Чжан Сюэфэн.

Американский журнал Forbes ранее выразил опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

Военный аналитик Игорь Коротченко в этой связи заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и, по сути, некомпетентна.