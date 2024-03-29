СМИ: ВМС США испытывают гиперзвуковое оружие дальнего действия

Военно-морские силы (ВМС) США проводят испытания гиперзвукового оружия дальнего действия, которые позволят определить дальнейший путь развития совместной с армией США программы. Об этом сообщает Defence News со ссылкой на директора управления ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) генерал-лейтенанта армии США Роберта Раша.

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По его словам, ВМС США продвигаются в испытаниях, однако пока они находятся лишь на этапе стартовых запусков ракет. Тесты сосредоточены на изучении характеристик боеприпаса и не учитывают наземное оборудование. В будущем военные планируют проверить работу ракеты и пусковой установки вместе — предположительно, этот этап испытаний начнется уже летом.

Напомним, что сейчас гиперзвуковое оружие есть на вооружении только двух стран — России и Китая. При этом недавно ВВС США сообщили, что успешно испытали гиперзвуковую крылатую ракету AGM-183 ARRW. Технические характеристики в ведомстве раскрывать не стали.