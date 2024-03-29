Хинштейн опубликовал видеообращение попавших в плен российских военных

Предположительно, российские военные, длительное время находящиеся в плену на Украине, записали видеообращение к властям Самарской области, других регионов и правительству России с просьбой поспособствовать их освобождению. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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На ролике полтора десятка мужчин на фоне белой стены с колючей проволокой, вероятно — ограды колонии, называют свои имена и фамилии, даты рождения и населенный пункт, в котором они, возможно, жили до военной службы.

Мужчины в одинаковых синих бушлатах сообщают, что многие из них имеют ранения, в том числе ампутированные конечности, а также до попадания в плен достойно выполняли боевые задачи. Один из них, представившийся Галкиным Сергеем Алексеевичем из поселка городского типа Рощинский Самарской области сообщил, что находится в плену уже третий год.

«Нас нужно возвращать домой, все хотят к своим родным и близким», — подытожил мужчина.

Депутат Хинштейн уточнил, что получал множество обращений о находящихся в плену уроженцах Самарской области и сообщил, что уже принял меры к их освобождению. «Направил обращения к руководству Минобороны России и уполномоченному по правам человека с просьбой о содействии в скорейшем вызволении наших бойцов», — подытожил Хинштейн.

Ранее в ООН заявили о пытках российских военнослужащих на Украине. Сотрудники организации посетили 44 российских пленных в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях