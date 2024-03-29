Войска Сирии нанесли удары по бандформированиям к западу от Алеппо

Военнослужащие сирийской армии дали отпор террористам, которые атаковали мирные районы в окрестностях города Алеппо, находящиеся под защитой правительственных сил. Об этом говорится в заявлении Минобороны арабской республики, переданном агентством SANA.

"Подразделения наших вооруженных сил, обороняющие западные окраины Алеппо, отреагировали на нападение банд экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), - говорится в тексте. - В ходе нанесенных ударов в рядах противника много убитых и раненых". В нем указывается, что в вооруженной вылазке под Алеппо приняли участие наемники из туркестанской бригады "Аль-Гураба".

Как подчеркивается в заявлении Минобороны Сирии, бандформирования совершили нападение на Алеппо (360 км от Дамаска) одновременно с налетом израильских ВВС.

Ранее вещающий из Дубая телеканал Al Hadath сообщил, что израильские самолеты выпустили ракеты по 15 наземным целям. Подверглись ударам военные позиции сирийских войск, оборонные предприятия в Эс-Сафире и склады с оружием, принадлежащие отрядам шиитской милиции "Хезболлах", которые воюют на стороне правительственных сил.

По сведениям телеканала, в результате авианалета погибли 36 военнослужащих сирийской армии и 6 шиитских бойцов.

Источник в командовании сирийских ВС сообщил агентству SANA, что израильский противник нанес удары по наземным целям в 01:45 по местному времени (02:45 мск) со стороны города Атрая, расположенного к юго-востоку от Алеппо. В заявлении указывалось, что "израильская агрессия привела к гибели и ранениям ряда гражданских лиц и военнослужащих, а также нанесла материальный ущерб государственной и частной собственности".