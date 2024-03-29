Военкор напомнил о сверхмощной бомбе "Слон", еще не применявшейся в ходе СВО

Военкор Александр Сладков в связи с новостью о том, что в России возобновили серийное производство ФАБ-3000, напомнил о более мощной авиабомбе ФАБ-9000 по прозвищу "Слон".

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"...Но погодите, есть еще "Слон" - ФАБ 9000. В Афгане советские войска ее применяли сотнями. И ничего не мешает применять ее в СВО", - написал он.

Журналист добавил, что в последний раз ФАБ-9000 пустили в дело в Чеченской войне. Она пробила насквозь гигантскую высотку - "Дворец Дудаева" и зависла, не разорвавшись, над подвалом, где укрывался штаб боевиков.

Отметим, что некоторые эксперты полагают, что мощь ФАБ-9000 избыточна, и ее применение в ходе СВО не вполне целесообразно. Так в Telegram-канале "Русский инженер" отмечают, что ФАБ-9000 можно было бы использовать для единичных целей. И для этого придется привлекать стратегические бомбардировщики, который способны нести на борту не более одной такой бомбы.

А для площадей типа промзон, крупных производств, выгоднее ударить не одной ФАБ-9000, а шестью ФАБ-1500 либо тремя ФАБ-3000.

ФАБ-9000 М-54 была разработана в конце 1950-х годов. Она считается самой мощной неядерной бомбой, состоящей на вооружении у СССР, а впоследствии у России. Боевая часть содержит 4297 кг тротила. "Слон" предназначен для поражения промышленных сооружений и фабрично-заводских зданий, судов на стоянках. Носителями ФАБ-9000 являются бомбардировщики Ту-16, Ту-22 и Ту-95.