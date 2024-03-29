Молдавия опровергла сообщения о пролетевшей над страной российской ракете

Пограничная полиция Молдавии опровергла информацию о пролете российской ракеты над территорией республики. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

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Служба указала, что системы наблюдения и мониторинга воздушного пространства страны не обнаружили несанкционированного пересечения границы российскими ракетами.

В ведомстве рассказали, что патрули в городах Окница, Атаки, Косэуць и Сорока на севере Молдавии сообщили о трех взрывах на территории Украины. Три запуска ракет в районе приграничного украинского города Новоднестровск также подтвердили в Киеве.

В октябре 2023 года в Приднестровье у села Гыска нашли обломки ракеты. Правоохранительные органы Приднестровья проинформировали, что в населенном пункте были обнаружены взрывоопасные предметы, предположительно, от каких-то определенных категорий ракет.