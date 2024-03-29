Генштаб РФ раскрыл, кого не коснется весенний призыв

Весенний призыв, который начнется с 1 апреля, не коснется некоторых районов Крайнего Севера. Это связано с климатом, сообщили в Генштабе России.

«Весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех субъектах России, за исключением некоторых районов Крайнего Севера, где из-за климата на службу призывают с 1 ноября по 31 декабря», — сообщили в Генштабе. Заявление приводит telegram-канал Минобороны РФ.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявлял, что срочники не будут отправлены в зону СВО. Также в Генштабе сообщили о снятии с воинского учета призывников, которые достигли 27-летнего возраста до 1 января 2024 года.