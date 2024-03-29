Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал, что ситуация для украинских войск в зоне боевых действий в настоящий момент остается сложной. RT на русском

"Ситуация на фронте действительно сложная. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил", - приводит его слова агентство Укринформ. ТАСС

Накануне Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что Киев проиграет в конфликте, если не получит помощь от Вашингтона, а у ВСУ уже почти не осталось артиллерии. Lenta.ru