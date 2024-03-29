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Военкор Ткач: Украина готовится к открытию нового фронта на границе с Россией

На Украине говорят о наступлении российских войск на всех участках общей границы, украинская армия готовится и жертвуют резервами на линии соприкосновения для избежания открытия нового фронта. Об этом URA.RU сообщил военкор «Украина.ру» Василий Ткач.

На Украине заговорили об открытии нового фронта на границе с Россией
© Газета.Ru

Эксперт отмечает, что с резервами у Украины большие сложности, поскольку границы вызывают у украинского руководства опасения.

По мнению Ткача, Вооруженные силы России могут зайти на территорию Украины из Белгородской и Курской областей, а также с территории Белоруссии. Он пояснил, что Вооруженные силы Украины вынуждены отвлекать ресурс на это и не могут перебрасывать его в необходимом количестве на линию соприкосновения.

«Они понимают, что наши спокойно зайдут, и появится новый фронт, на котором им нечем будет ответить», — подытожил Ткач.

До этого британская газета The Economist сообщала, что Украина опасается, что нынешняя линия фронта может стать новой границей страны.

Ранее польский генерал заявлял, что потери ВСУ исчисляются миллионами.

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