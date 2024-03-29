У Донецка стрелки с тепловизорами уничтожили украинский дрон «Баба Яга»

Под Донецком уничтожен украинский гексакоптер (беспилотник с шестью винтами) «Баба Яга», сообщил командир отделения с позывным «Мир», служащий на зенитно-ракетном комплексе «Стрела-10».

Дрон уничтожили в четверг на позициях со стрелкового оружия с тепловизором, сказал «Мир» РИА «Новости».

«Баба Яга» – изначально сельскохозяйственный беспилотник, его переделали под военные цели. У него есть мины калибром 120, 82 и 80 мм, предназначенные для поражения техники и личного состава.

Также у этого аппарата есть ретрансляторы, помогающие управлять FPV-дронами, «Баба Яга» увеличивает дальность полета этих устройств. По словам собеседника, такие дроны выпускают ночью, так как они издают много шума, а также они обладают большими размерами, а летают на небольшой высоте.

«Мир» пояснил, что сам пошел на СВО в качестве добровольца, так как его брат пошел туда, получив повестку. После ранения он попал в зенитно-ракетное подразделение.

Ранее беспилотник ЗВО протаранил украинский дрон «Баба Яга» на Купянском направлении.