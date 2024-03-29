Стало известно о ранении важной персоны при ударах по Харькову

В результате ударов по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове была ранена одна из «важных персон». Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

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По его словам, после атаки раненного привезли на реанимобиле с кортежем к окраине населенного пункта, где его забрала санавиация.

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Исходя из задействованных сил на эвакуацию, отмечает Марочко, можно судить, что ранен был человек, занимающий высокий военный пост или значимая политическая фигура.