Для британских солдат отменили 100-летний запрет

В конце марта 2024 года в британской армии отменили действовавший сто лет запрет на растительность на лице - теперь солдаты смогут отращивать бороды. Об этом рассказала газета The Telegraph.

Король Карл III, главнокомандующий ВС Британии, 28 марта подписал документ, разрешающий офицерам и солдатам носить бороды.

Новая политика вступила в силу уже 29 марта, поэтому солдаты, находящиеся в отпуске по случаю католической Пасхи, смогут вернуться на работу небритыми, отмечает The Telegraph.

Ранее изменение политики внешнего вида британской армии анонсировал начальник генштаба Великобритании, генерал Патрик Сандерс. Решение было принято на основе опроса военнослужащих и резервистов. Результаты опроса показали, что «подавляющее большинство» военных считает необходимым разрешить солдатам носить бороды.

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Незадолго до этого министр обороны Грант Шаппс назвал запрет на бороду «смехотворным», обсуждая кадровый кризис в армии. Этот шаг приведет правила армии в соответствие с правилами Королевских ВВС и Королевского флота, где разрешили носить бороды еще раньше.

При этом военнослужащим сообщили, что бороды должны быть «аккуратными», поскольку стандарты в армии не должны снижаться. Все бороды «будут проверяться на предмет их соответствия правилам».

Высокопоставленные источники в Минобороны сообщили The Telegraph, что среди армейских начальников найдутся «динозавры», которые не согласятся с этим решением.

«Кто-то скажет, что из-за бороды не будут налезать противогазы», - рассказал источник.

Первоначальный запрет на бороду в британской армии был введен для обеспечения единообразия внешнего вида. Из-за нехватки новобранцев британские военные начали изучать способы «повышения инклюзивности», отмечает The Telegraph.

Таблоид Daily Mail рассказывал, что количество новобранцев в британской армии сократилось почти на 30 процентов на фоне украинского кризиса. Кроме того, количество обученных опытных военных, решивших уйти в отставку, увеличилось на 17 процентов.