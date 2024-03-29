В Германии подняли вопрос о поставке Украине ракет Taurus

Группа членов бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») обратилась к правительству Германии с вопросом о возможности поставки Украине дальнобойных ракет Taurus после того, как произошла утечка разговора высокопоставленных немецких офицеров. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Соответствующий вопрос подняли депутаты Жаклин Настич, Сара Вагенкнехт, Али аль-Дайлами, Севим Дагделен, Клаус Эрнст, Андрей Гунько, Кристиан Лейе, Амира Мохамед Али, Джессика Татти, Александр Ульрих от имени фракции BSW.

Министерство обороны ФРГ подтвердило подлинность разговора, который впоследствии обнародовали российский СМИ.

Парламентарии изучили содержание беседы и выявили ряд важных нюансов касательно отношений с зарубежными партнерами. По мнению депутатов, генералы совершили большую ошибку, поскольку в своем разговоре они также упоминали информация и аргументы, с которыми должен был ознакомиться министр обороны Борис Писториус на брифинге. Помимо этого обсуждались возможные военные объекты, в частности Крымский мост и склады боеприпасов.

В связи с этим депутаты задают правительству около 30 вопросов, большая часть которых затрагивают возможную отправку дальнобойных ракет Taurus Украине. Члены бундестага, в частности, спрашивают, какого эффекта расчитывает добиться правительство Германии при решении предоставить ВСУ эти ракеты, и каким образом Берлин оценивает последствия этого шага.