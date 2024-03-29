Спецоперация на Украине 29 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 марта 2024 года.

В Сумской области поразили тыловые базы ВСУ

Тыловые базы Вооруженных сил Украины в районе городов Тростянец и Ахтырка Сумской области поражены ударом в ночь на 28 марта, сообщает ТАСС.

Прилеты были зафиксированы в городах Ахтырка и Тростянец. В этих городах находятся тыловые базы, откуда проводится ротация и пополнение на линию соприкосновения.

Также было попадание в склад с боекомплектом в городе Тростянец, взрыв был слышен и ощущался в городе Олешня. В городе Ахтырка попали в небольшое подразделение противника, только прибывшее с линии соприкосновения на ротацию.

ВСУ впервые за несколько лет нанесли удар по Углегорску в ДНР

Вооруженные силы Украины впервые за несколько лет нанесли удар по Углегорску в Донецкой Народной Республике, сообщает RT.

По предоставленным данным, подразделения противника обстреляли населённый пункт из реактивных систем залпового огня HIMARS.

В результате имеются повреждения жилого фонда.

Минобороны: ВСУ потеряли более 370 военных в боях на Донецком направлении

Армия Украины лишилась более 370 человек личного состава за минувшие сутки на Донецком направлении, сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

Противник в ходе контрбатарейной борьбы потерял самоходную польскую артиллерийскую установку Krab, две гаубицы Д-30 и два орудия М119 американского производства.

Также российские войска заняли более выгодные рубежи на этой линии фронта и улучшили положение по переднему краю Южно-Донецкого направления.