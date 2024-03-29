Мобилизация: последние новости на сегодня 29 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 марта 2024, в материале «Рамблера».

Шойгу заявил, что юридическая служба ВС РФ эффективно защищает интересы участников СВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил специалистов и ветеранов юридической службы Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником, сообщает ТАСС.

Министр отметил эффективность решения ими задач правовой и социальной защиты участников специальной военной операции и их семей. Они вносят вклад в укрепление законности и правопорядка в вооруженных силах.

Шойгу отметил высокий профессионализм специалистов юридической службы, ответственный подход к делу, что позволяет эффективно решать стоящие перед ними задачи.

Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в спецоперации

Призывники, которых отправят проходить срочную службу во время предстоящего весеннего призыва, не будут принимать участие в специальной военной операции на Украине, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил России.

При этом срок службы по призыву остается неизменным — один год.

Отправка так называемого молодого пополнения в части начнется 15 апреля.

Нацпроект для поддержки участников СВО могут создать в России

В России может появиться национальный проект для поддержки участников спецоперации, сообщает «Волгоградская правда».

Авторы инициативы уверены, что это укрепит приоритетность льгот ветеранам боевых действий, систематизирует их и обеспечит долгосрочные социальные гарантии.

Инициативу поддержали депутаты профильных комитетов Госдумы и эксперты.

Поддержка участников СВО и их семей стала ключевым вопросом национальной повестки последних лет.