Мобилизация: последние новости на сегодня 29 марта 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 марта 2024, в материале «Рамблера».
Шойгу заявил, что юридическая служба ВС РФ эффективно защищает интересы участников СВО
Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил специалистов и ветеранов юридической службы Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником, сообщает ТАСС.
Министр отметил эффективность решения ими задач правовой и социальной защиты участников специальной военной операции и их семей. Они вносят вклад в укрепление законности и правопорядка в вооруженных силах.
Шойгу отметил высокий профессионализм специалистов юридической службы, ответственный подход к делу, что позволяет эффективно решать стоящие перед ними задачи.
Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в спецоперации
Призывники, которых отправят проходить срочную службу во время предстоящего весеннего призыва, не будут принимать участие в специальной военной операции на Украине, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил России.
При этом срок службы по призыву остается неизменным — один год.
Отправка так называемого молодого пополнения в части начнется 15 апреля.
Нацпроект для поддержки участников СВО могут создать в России
В России может появиться национальный проект для поддержки участников спецоперации, сообщает «Волгоградская правда».
Авторы инициативы уверены, что это укрепит приоритетность льгот ветеранам боевых действий, систематизирует их и обеспечит долгосрочные социальные гарантии.
Инициативу поддержали депутаты профильных комитетов Госдумы и эксперты.
Поддержка участников СВО и их семей стала ключевым вопросом национальной повестки последних лет.