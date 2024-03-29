На Украине заговорили об открытии нового фронта на границе с Россией

На Украине заговорили о наступлении России на всех участках общей границы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся и жертвуют резервами на линии соприкосновения, чтобы избежать открытия нового фронта. Об этом URA.RU сообщил военкор «Украина.ру» Василий Ткач.

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По словам эксперта, с резервами у Киева большая проблема, так как границы вызывают у украинского руководства опасения.

Ткач отметил, что российская армия может зайти на Украину из Белгородской и Курской областей, с территории Белоруссии. Военный корреспондент объяснил, что ВСУ вынуждены отвлекать ресурс на это, поэтому не могут его перебрасывать в необходимом количестве на линию соприкосновения, где идут бои.

«Вынуждены держать резервы на границе. Они понимают, что в противном случае наши просто спокойно зайдут, и появится новый фронт, на котором им нечем будет ответить», — резюмировал Ткач.

Ранее в России высказались о подготовке стран НАТО к конфликту с Москвой. Сенатор Андрей Климов заявил о необходимости ответных мер.