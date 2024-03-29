СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

В Киевской области раздались несколько взрывов, сообщает ТАСС.

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По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее в Харькове прозвучали взрывы. Сообщается, что до этого в регионе была также объявлена воздушная тревога.

Армия России в октябре 2022 года начала наносить удары по объектам военного управления и относящимся к ним объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.