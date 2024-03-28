Авиация коалиции США за сутки четыре раза нарушила воздушное пространство Сирии

Авиация международной коалиции во главе с США за сутки четыре раза нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-15 и парой истребителей F-16", - сказал он.

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

*Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.