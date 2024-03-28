В Киеве заявили, что Украине необходимо 5-7 ЗРК Patriot

Украине необходимо получить от США 5-7 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.

"Пять-семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине", - сказал он.

Украинский президент также признал, что Украина проиграет в конфликте, если не получит помощи США, у нее уже почти не осталось артиллерии. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны 60 самолетов F-16, 5-6 комплексов Patriot, 200 тыс. снарядов в месяц, несколько сотен дальнобойных ракет и другое вооружение.

Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что страны Запада в настоящее время не собираются передавать Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.