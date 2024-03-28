В Финляндии указали на недостаток оборонного соглашения с США

Рабочая группа кабмина Финляндии, проводящая оценку Соглашения о сотрудничестве в области обороны (DCA) с США, пришла к выводу, что договор ограничит суверенитет страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Финляндии.

В МИД пояснили, что в связи с этим для принятия соглашения потребуется большинство в две трети голосов депутатов парламента.

Рабочая группа, заметили в пресс-службе, оценивала такие факторы, как возможность въезда войск США в республику, доступ американских военных к объектам и территориям Сил обороны, предоставленным для совместной работы.

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Вместе с тем, уточнили во внешнеполитическом ведомстве, подписание соглашения не означает, что солдаты США постоянно будут находиться в в Финляндии, оно предполагает присутствие военных НАТО на ротационной основе.