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Пентагон утверждает, что риск эскалации на Украине не такой высокий, как прежде

Министерство обороны США утверждает в связи с перспективой поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS, что угроза эскалации напряженности на Украине теперь не столь высока, как прежде.

Пентагон: риск эскалации на Украине не такой высокий, как прежде
© globallookpress.com
"Я действительно ощущаю, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса", - заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС.

Он комментировал вопрос о возможности передачи Соединенными Штатами Украине ракет ATACMS.

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