Пентагон: риск эскалации на Украине не такой высокий, как прежде

Министерство обороны США утверждает в связи с перспективой поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS, что угроза эскалации напряженности на Украине теперь не столь высока, как прежде.

"Я действительно ощущаю, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса", - заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС.

Он комментировал вопрос о возможности передачи Соединенными Штатами Украине ракет ATACMS.