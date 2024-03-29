СМИ: свыше 30 человек погибли при атаке Израиля на Алеппо

Самолеты ВВС Израиля нанесли рано утром ракетные удары по военным объектам в окрестностях Алеппо. Как сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, атаке подверглись склады с оружием, принадлежащие отрядам шиитской милиции "Хезболлах", которые воюют на стороне сирийской армии.

В результате нападения погибли 33 человека, в том числе мирные жители. Потери в рядах "Хезболлах" составили 5 бойцов.

Очевидцы рассказали, что серия мощных взрывов раздалась после израильского налета в районе Джибрин поблизости от международного аэропорта Нейраб к юго-востоку от Алеппо. Сведений о повреждении взлетно-посадочной полосы не поступало.

Ранее источник в Минобороны арабской республики сообщил агентству SANA, что противник нанес удары по наземным целям в 01:45 по местному времени (02:45 мск) со стороны города Атрая, расположенного к юго-востоку от Алеппо.

Как отмечалось в тексте, одновременно с атакой израильских самолетов беспилотники террористических формирований обстреляли мирные районы, находящиеся под защитой правительственных войск.