Названы особенности новых бомб ФАБ-3000

Новые фугасные авиабомбы ФАБ-3000 будут конструировать с учетом всех аэродинамических качеств, которые позволят использовать их как планирующий боеприпас. Особенности бомбы Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

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«Новая бомба будет разработана с учетом всех аэродинамических качеств, потому что ее будут использовать как планирующий боеприпас, сбрасывая с [бомбардировщика] Ту-22М3. То есть это дальние бомбардировщики, для которых такой снаряд является рабочим. Возможно, к ней добавят универсальный модуль планирования и корректировки, и тогда она полетит на 70 километров и высокоточно поразит цель», — сказал он.

Леонков подчеркнул, что изначально ФАБ-3000 использовали как свободнопадающий боеприпас — самолету-носителю приходилось пролетать непосредственно над целью во время сброса бомбы.

Авиабомба ФАБ-3000 весит больше трех тонн и содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Носителем базовой версии ФАБ-3000 являются дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Ранее в марте эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ФАБ-3000 позволит уничтожать опорные пункты противника с большой эффективностью. Он допустил, что бомбу начнут применять в скором времени.