Эстония направит одного военного для борьбы с хуситами в Красном море

Правительство Эстонии решило отправить одного своего военнослужащего для борьбы с хуситами в Красном море в рамках военной операции в ЕС по защите судов.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Эстонии.

«Правительство Эстонии одобрило... законопроект участия одного военнослужащего Сил обороны в военной операции ЕС EUNAVFOR ASPIDES по защите судов в Красном море от хуситов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что эстонский офицер будет сидеть в штабе операции.

Отправку одного военного Эстонии на борьбу с хуситами теперь должен одобрить парламент.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны — члены ЕС согласовали запуск с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море под названием «Аспидес».