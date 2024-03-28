Киев может потерять контроль над еще несколькими областями Украины. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер.

— Я думаю, что может произойти следующее: по итогу русские возьмут под контроль порядка 40 процентов территории Украины… По моим предположениям, я хочу подчеркнуть, что это мое мнение, в результате они присоединят еще четыре области, — сказал он в интервью журналистке Палки Шарма на YouTube.

Эксперт не уточнил, какие именно регионы он подразумевал. По его словам, баланс сил склонился на сторону Вооруженных сил РФ, речи о замороженном конфликте не идет.

Бойцы ВСУ не готовы обороняться при крупном российском наступлении. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.

Зеленский кричит о помощи, но в катастрофическом положении своей армии виноват сам. Об этом заявил в бывший заместитель министра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.

Украине не хватает средств противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, и Запад никак не может исправить ситуацию. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос.