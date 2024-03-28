Боеприпасы для оружия "судного дня" пошли в серию

Министр обороны в четверг 21 марта посетил одно из боеприпасных предприятий Нижегородской области. Главной новостью того визита для СМИ стало сообщение о возобновлении выпуска авиабомб большой мощности ФАБ-3000. Однако настоящую сенсацию журналисты не заметили.

© Министерство обороны РФ

На одной из фотографий, опубликованных военным ведомством, Сергей Шойгу чуть ли руку не положил на огромную мину. Видно было, что свежепокрашенный боеприпас выпущен совсем недавно, хотя производство этих самых мощных в мире мин прекратили несколько десятилетий назад. Речь о боеприпасе 53‑Ф‑864 для 240-мм миномета 2С4 "Тюльпан".

Такие минометы входят в резерв Верховного главнокомандования. Иногда их называют оружием "судного дня", так как в боекомплект могут входить мины в ядерном снаряжении мощностью в тротиловом эквиваленте до 2000 тонн. Однако и обычные фугасные заряды в боеприпасах для "Тюльпана" более чем эффективны просто в силу уникальных характеристик миномета.

2С4 "Тюльпан" использовались нечасто - в Афганистане в 1980-е годы и на Северном Кавказе в 1990-е. Их применяли для уничтожения труднодоступных для обычной артиллерии или авиации укрепленных сооружений.

С началом СВО уже при штурме Мариуполя выяснилось, что без 2С4 "Тюльпан" никак не обойтись. После взятия "Азовстали" и освобождения города от укронацистов сверхмощные минометы стали использовать в полевых условиях для подавления особо укрепленных точек противника.

Самые мощные 240-мм минометы "Тюльпан" могут быть в грязи, но равных им по точности в мире нет. Фото: РИА Новости

В боекомплект 2С4 входит несколько типов мин калибра 240-мм, в том числе активно-реактивные управляемые с лазерной головкой наведения.

Как правило, мины несут заряд мощной, изготовленной по специальному рецепту взрывчатки массой от 31,9 до 46,5 кг. Основными считаются фугасные мины 53-Ф-864 с максимальной дальностью стрельбы в 9,65 км, а также активно-реактивные с дальностью стрельбы около 20 км.

У "Тюльпана" нет понятия "пристрелочный выстрел". Каждая мина попадает точно в заданный квадрат. Расчет миномета, как скальпелем, вырезает ключевые узлы ВСУ - укрепрайоны, склады с боеприпасами и горючим. При этом исключается разрушение находящихся рядом объектов гражданской инфраструктуры.

2С4 "Тюльпан" способен стрелять, как ни один миномет в мире, из угла максимального возвышения. Ствол миномета поднимается практически вертикально - под углом около 90 градусов. Мина, достигнув максимальной высоты полета, начинает падать тоже практически вертикально. Обычно мины летят по параболической траектории, падая на землю под каким-то углом. А здесь мина врезается вертикально. Это позволяет без всяких отклонений бить в одну и ту же точку, разрушая в итоге бетонную защиту любой толщины.

У "Тюльпана" нет понятия "пристрелочный выстрел". Каждая мина попадает точно в заданный квадрат с вероятностью девяносто процентов.

Есть в арсенале миномета 2С4 боеприпас, о котором стоит сказать особо. Это активно-реактивная корректируемая мина "Смельчак". Вероятность ее попадания в круг диаметром около двух метров на удалении в 20 км равна почти девяноста процентам.

То, что возобновлено производство различных боеприпасов для крупнокалиберных минометов из резерва Верховного главнокомандования и трехтонных авиабомб ФАБ-3000, может свидетельствовать лишь о том, что в зоне СВО нашими войсками готовится серьезное наступление. И все фортификационные сооружения, которые на протяжении нескольких лет возводил киевский режим при поддержке инженерных специалистов НАТО, преградой не станут - они будут разрушены.