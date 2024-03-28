Военный самолет упал в море у Севастополя

В Черное море рухнул военный самолет, рассказал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава региона отметил, что «украинские паблики публикуют много разной информации».

Также он добавил, что гражданские объекты не пострадали.

По его данным, пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает.

На кадрах видео, появившихся в интернете, истребитель Су-35 падает в море около Севастополя. Внезапно над ним появляется и раскрывается купол парашюта.

Власти города отметили, что морской пассажирский транспорт временно приостановит движение по ряду маршрутов.

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Ранее военкоры и различные паблики в Telegram заявляли, что над Севастополем был сбит военный самолет. Также публиковались видео с моментом крушения.