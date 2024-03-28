Парламент Молдавии одобрил приостановление действия ДОВСЕ

Парламент Молдавии одобрил в I чтении приостановление действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

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Об этом сообщает ТАСС.

«Республика Молдова приостанавливает действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, с возможностью в дальнейшем вернуться к его выполнению», — говорится в документе.

Уточняется, что данный шаг связан с «коренными изменениями обстоятельств» с момента подписания договора.

Ранее правительство Молдавии на заседании приняло решение о приостановке действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).