С какими болезнями не берут в армию в 2024 году
1 апреля в России начинается весенний военный призыв. В этом году в силу вступил ряд нововведений. Повестки будут вручаться не только лично в руки, но и в электронном формате — через «Госуслуги». А верхняя планка призывного возраста поднялась до 30 лет. Неизменным остался список заболеваний, обеспечивающих либо временное, либо полное освобождение от службы. Разбираемся, с какими болезнями не берут в армию: от инфекционных, желудочных и глазных до психических и вызванных травмами.
Кого не берут в армию в 2024 году: какие болезни препятствуют службе
Подходит ли молодой человек для службы, решает медкомиссия. В ее состав входят специалисты разных профилей: от терапевта до стоматолога и психиатра. Они оценивают состояние здоровья мужчины и определяют его в одну из категорий годности. Всего таких категорий пять:
А — полная готовность к службе без каких-либо ограничений;
Б — готовность к службе с рядом ограничений (призывник не допускается к службе в подразделениях, требующих высокой физподготовки, например, в спецназе);
В — переход в запас и мобилизация во время войны;
Г — временная отсрочка, обусловленная болезнью, призыв после выздоровления;
Д — полное освобождение от службы, обусловленное состоянием здоровья или особенностями развития.
Чтобы выяснить, с какими заболеваниями не берут в армию, достаточно обратиться к «Расписанию болезней» — одному из разделов правительственного «Положения о военно-врачебной экспертизе». Оно включает сотни заболеваний, распределенных по категориям:
психические;
карциномы;
лейкозы;
доброкачественные новообразования;
эндокринные;
иммунные;
болезни крови и системы кровообращения;
болезни органов зрения; болезни нервной системы;
инфекционные и паразитарные;
болезни лор-органов;
респираторные;
болезни органов ЖКТ;
кожные;
болезни костно-мышечной системы;
мочеполовые;
посттравматические и прочие.
Полный текст постановления о медэкспертизе можно найти на сайте правительства РФ. Мы же рассмотрим самые распространенные диагнозы, с которыми не берут в армию в 2024 году, и расскажем, какие болезни обеспечивают полное освобождение, а какие — отсрочку.
Но перед этим сделаем ремарку: к «освобождающим» факторам относятся не только заболевания, но и ряд особенностей развития. Например, в армию не призовут юношу ростом ниже 150 сантиметров и весом менее 45 килограммов, даже если фактически он здоров. Аналогичным образом обстоят дела с логопедическими нарушениями. Физически здоровый призывник с афонией или высокой степенью заикания будет отправлен в запас.
Самые распространенные болезни, с которыми не берут в армию
Итак, с чем не берут в армию в 2024 году, какие болезни позволяют избежать службы? Наиболее распространенными диагнозами являются:
порок сердца;
ишемия;
аритмия;
тахикардия;
астма;
диабет (вне зависимости от типа);
близорукость более 6 диоптрий;
дальнозоркость более 8 диоптрий;
астигматизм более 4 диоптрий;
анемия;
гипертиреоз;
гипотериоз;
выпадение геморроидальных узлов 2–3-й степени;
продольное плоскостопие 3-й степени;
хронический энурез;
хронический панкреатит;
желудочная язва; язва двенадцатиперстной кишки;
онкология;
эпилепсия;
сколиоз с ярко выраженным искривлением;
желчнокаменная болезнь;
кишечная грыжа;
почечная недостаточность;
хронический отит;
артрит;
туберкулез;
ВИЧ;
СПИД;
сифилис;
гепатит;
цирроз;
поражения головного и спинного мозга;
конъюнктивит;
синдром сухого глаза;
отслойка сетчатки;
дальтонизм;
варикоз;
множественное кариозное поражение зубов;
множественное отсутствие зубов;
простатит и другие.
Освобождение от армии обеспечивают тяжелые диагнозы: слепота, глухота, умственная отсталость, — а также некоторые последствия операций и травм (например, отсутствие конечностей и пальцев, отсутствие почки, келоидные рубцы в области шеи и подобные примеры).
C какими сердечными заболеваниями не берут в армию
Пришло время для более подробного разговора о том, с какими болезнями не берут в армию. Гарантом временного или полного освобождения от службы признаны болезни сердечно-сосудистой системы. Мужчина не будет призван, если у него выявлены:
гипертония;
аномалии сердечного развития;
ревматизм;
стенокардия;
ишемия;
атеросклероз.
Поводом для отсрочки считаются нарушения кровообращения, вызванные недавней тяжелой болезнью, травмой или операционным вмешательством.
С какими психическими заболеваниями не берут в армию
Часто задаваемый вопрос: с какими психическими заболеваниями берут в армию? Любые нарушения психики, сопровождаемые легкими и кратковременными симптомами, являются основанием для отсрочки.
Полное освобождение от армии обеспечивают психические расстройства, имеющие органическую природу и вызванные воспалениями или опухолями. Аналогичным образом обстоят дела с эндогенными болезнями — в первую очередь болезнями шизофренического спектра. А еще в армию не возьмут призывников с такими диагнозами, как:
обсессивно-компульсивное расстройство;
посттравматическое стрессовое расстройство;
диссоциативное расстройство идентичности;
генерализованное тревожное расстройство;
депрессивный или истерический невроз;
расстройства аутического спектра;
расстройства пищевого поведения;
паническое расстройство;
неврастения;
социофобия;
СДВГ.
Среди «освобождающих» диагнозов числятся расстройства не только личности, но и поведения. К примеру, к службе не допускаются игроманы, клептоманы, люди с трихотилломанией, больные алкоголизмом и наркоманией.
С какими кожными заболеваниями не берут в армию
Переходим к дерматологии. Отсрочку обеспечивают временные функциональные нарушения, вызванные обострением кожного заболевания. А освобождение от службы гарантируют:
лишай;
алопеция;
витилиго;
псориаз;
экзема;
все разновидности дерматозов и дерматитов;
кератоз;
угри;
эритема;
крапивница;
отек Квинке.
Говоря о том, с какими кожными заболеваниями не берут в армию, стоит подчеркнуть, что речь идет о хронических, рецидивирующих и плохо поддающихся лечению болезнях.
С какими мочеполовыми болезнями не берут в армию
Еще одна категория особо распространенных заболеваний — это болезни мочеполовой системы. В армию не возьмут с хроническими заболеваниями почек, к примеру, с воспалениями (или нефритами). Аналогичным образом обстоят дела с мочекаменной болезнью, циститом, болезнями половых органов.
Мы в общих чертах ответили на вопрос, с какими заболеваниями не берут в армию в 2024 году. Стоит повторить: в статье перечислены наиболее распространенные диагнозы. Однако на самом деле подобных болезней намного больше. И еще один важный нюанс: не каждое заболевание из «Расписания болезней» является стопроцентной гарантией освобождения от службы. Если, по мнению комиссии, болезнь проявляется в легкой форме и не мешает исполнению обязанностей, призывника все же могут определить в категорию Б или даже А.