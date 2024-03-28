Зеленский признался в неготовности ВСУ к наступлению ВС России

Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к обороне в случае крупного наступления ВС России. Lenta.ru

Как пишет телеканал CBS News, Зеленский заявил, что ВСУ якобы пока удавалось сдерживать наступление в основном на расстоянии, но украинские военные «не готовы защищаться от еще одного крупного российского противника», которое, по его мнению, ожидается в ближайшие месяцы. Кроме того, у украинских войск почти не осталось артиллерии. RT на русском

Канал отмечает, что в Киеве ждут наступления ВС РФ примерно в конце мая или в июне. Российская газета