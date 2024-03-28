В Белгородской области БПЛА атаковал инфраструктурный объект

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник атаковал инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе.

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Об этом он написал в своём Telegram.

«В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА самолётного типа подвергся инфраструктурный объект в районе посёлка Томаровка», — сообщил Гладков.

По его словам, в результате атаки пострадавших нет, однако загорелась сухая трава на площади 400 кв. м. Очаг оперативно потушили пожарные.

Ранее сообщалось, что мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Белгородской области.